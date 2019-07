Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Zwei gemeldete Wohnungsbrände

Hattingen (ots)

Zweimal rückte die Hattinger Feuerwehr am gestrigen Dienstag nach Welper aus. Um 14.30 Uhr meldete ein Anrufer Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Thingstraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, das eine Hecke hinter einem Mehrfamilienhaus gebrannt hatte. Das Feuer hatten Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Kräfte der Hauptwache, des Löschzuges Nord sowie der Schutzzielergänzungseinheiten aus Oberbredenscheid und Niederwenigern brauchten nicht mehr tätig werden.

Um 17.34 Uhr meldete ein Anrufer ausgelöste Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der August-Rautenberg-Straße. Außerdem drang Rauch aus einem Fenster. Da die Bewohnerin nicht zu Hause war, versuchten die Einsatzkräfte über eine tragbare Leiter in die betroffenen Räumlichkeiten zu gelangen. Zeitgleich konnte die Wohnung mit einem Ersatzschlüssel der Nachbarn geöffnet werden. In der Küche brannte Essen auf dem Herd. Dies wurde durch die Einsatzkräfte vom Herd entfernt und abgelöscht. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten, bevor diese an die zwischenzeitlich eingetroffene Mieterin übergeben wurden. Durch die vorhandenen Rauchmelder und die aufmerksamen Nachbarn konnte hier Schlimmeres verhindert werden.

Eingesetzt waren hier die hauptamtlichen Kräften, der Löschzug Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern.

Um 23.00 rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zum Ruhrufer aus. Hier wurde ein Flächenbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, das ein Lagerfeuer betrieben wurde. Die Betreiber wurden aufgefordert den Brand zu löschen. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben.

