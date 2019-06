FW-EN: Flächenbrand beschäftigt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hattingen

Feuerwehr Hattingen

Ein Flächenbrand an einem Steilhang beschäftigte heute Nachmittag rund 60 Hattinger Feuerwehrleute,

Gemeldet wurde um 14.47 Uhr ein Flächenbrand im Bereich Königsteiner Straße / Hochstraße. Das ersteintreffende Löschfahrzeug der Hauptwache forderte aufgrund der vorgefundenen Lage sofortige Unterstützung weiterer Einheiten an. An einem Steilhang an der Königsteiner Straße brannte Vegetation auf einer Fläche von rd. 200 qm. Nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte wurde die Einsatzstelle in zwei Abschnitte gegliedert. Mit zwei C-Rohren wurde von der oberhalb der Einsatzstelle gelegenen Hochstraße die Brandbekämpfung durchgeführt. Zwei weitere C-Rohre kamen von der Königsteiner Straße zum Einsatz. Gleichzeitig musste über eine Länge von rd. 200 Metern eine Wasserversorgung aufgebaut werden.

Da der Brandrauch auch in einige Wohnungen an der Hochstraße gezogen war, wurden die Räumlichkeiten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit entsprechenden Messgeräten kontrolliert. Ein Anwohner musste mit Kreislaufproblemen in ein Hattinger Krankenhaus eingeliefert werden.

Nachdem der Brand weitestgehend gelöscht war, wurden über das Wenderohr der Drehleiter weitere Nachlöscharbeiten durchgeführt. Nach rd. 2,5 Stunden konnte der Einsatz dann beendet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit einem massiven Personal- und Materialansatz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Witterungsbedingt hat dieser Einsatz allen eingesetzten Kräften einiges abverlangt. Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte sowie die freiwilligen Einheiten aus Mitte, Nord, Oberbredenscheid und Niederwenigern.

