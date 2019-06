POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25.06.2019

Polizei Salzgitter

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag 06:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein Schulgebäude am Rosenwall in Wolfenbüttel einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt, ohne in das Gebäude zu gelangen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Montag, um 18:30 Uhr, ereignete sich in der Lindener Straße in Höhe des Juliusmarktes in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall. Eine 86- jährige aus Wolfenbüttel befuhr die Lindener Straße in Richtung Marktstraße. In Höhe des Juliusmarktes übersah die Wolfenbüttlerin die rotlichtzeigende Ampel und kollidierte mit einer 33- jährigen Radfahrerin aus Wolfenbüttel, welche bei grün die Fahrbahn überquerte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 86- Jährige flüchtete nach dem Zusammenstoß zunächst vom Unfallort, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

