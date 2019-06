Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24.06.2019

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung - 20- jähriger mit Messer verletzt

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, befand sich ein 20- jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Oderblick" in Remlingen vor seinem Wohnhaus, als er verdächtige Geräusche aus dem Kellerbereich wahrnahm. Als er den Geräuschen nachgehen wollte, verließ plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person den Keller, überrannte den Remlinger und rammte ihm ein Messer in den Bauch. Der 20-Jährige konnte durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen, sodass Nachbarn den Rettungsdienst sowie die Polizei verständigten. Dieser wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Neben mehreren Streifenwagen war auch ein Polizeihubschrauber in die Fahndungsmaßnahmen mit eingebunden.

Zu dem Täter ist bekannt, dass es sich um eine männliche Person mit kräftiger Statur und europäischen Erscheinungsbild gehandelt haben soll. Des Weiteren trug er eine dunkle Kopfbedeckung.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/ 9330, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999 222

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell