Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.06.2019

Peine (ots)

17- jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag, um 14:55 Uhr, ereignete sich auf der L 321 zwischen Wendeburg und Sophiental ein Verkehrsunfall. Ein 17- jähriger Lengeder befuhr mit seinem Motorrad die L 321 von Wendeburg kommend in Richtung Sophiental. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Lengeder im Kurvenbereich, kurz vor dem Ortseingang Sophiental, auf die rechte Seite, rutsche auf die Gegenfahrbahn und prallte hier gegen einen Bordstein. Mit schweren Verletzungen wurde der 17- Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

