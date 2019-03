Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer war mit dem Peugeot-Kastenwagen unterwegs?

Kaiserslautern (ots)

Ein Kastenwagen der Marke "Peugeot" ist am Wochenende in der Langenfeldstraße gestohlen worden - und in der Bahnhofstraße wieder aufgetaucht.

Das Fahrzeug verschwand zwischen Samstagabend, 21.45 Uhr, und Sonntagabend, 18.30 Uhr von einem Privatparkplatz hinter einem Wohngebäude. Und nur wenige Stunden nachdem er zur Fahndung ausgeschrieben war, entdeckte eine Streife den Wagen am späten Sonntagabend in der Bahnhofstraße.

Wer den Kastenwagen in der Zwischenzeit unbefugt benutzt hat, ist unklar. Er wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. | cri

