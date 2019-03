Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während Fußballspiel bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Während des Fußballspiels am Sonntagnachmittag ist ein Mann aus dem Stadtgebiet bestohlen worden. Der 48-jährige Mann hatte sein Fahrrad gegen 12 Uhr an der Ecke Eisenbahnstraße/Augustastraße an einem Fahrradständer abgestellt und verschlossen, danach war er ins Stadion gegangen, um sich das FCK-Spiel anzuschauen. Als er nach dem Spiel zu dem Fahrradständer zurückkam, war sein Fahrrad verschwunden.

Es handelt sich um ein Rad der Marke Giant mit schwarzem Rahmen und roten Streifen. Das Rad war mit einem gelben Zahlenschloss am Fahrradständer angeschlossen. Die Täter müssen das Schloss aufgebrochen und mitgenommen haben.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wer das Rad jetzt benutzt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. | cri

