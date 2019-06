POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 24.06.2019

Polizei Salzgitter

Motorrad unter Drogeneinfluss gefahren

Einen 18- jährigen Salzgitteraner kontrollierte eine Streifenbesatzung am Montag, gegen 00:25 Uhr, in der Bruchmachtersenstraße in Salzgitter - Lebenstedt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben einer Blutentnahme erwarteten den Salzgitteraner mehrere Strafanzeigen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße, Ecke Im Baderkamp, in Burgdorf ein Verkehrsunfall. Ein 22- jähriger Salzgitteraner wollte mit seinem PKW von der Straße "Im Baderkamp" kommend nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden PKW, welcher von einem 78- jährigen Salzgitteraner geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 78- jährige leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

