Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Brand in einer Garage mit verletzter Person

Sonntag, 23.06.2019, ca. 09.00 Uhr

Zu einem Brand kam es zu o.g. Zeit in einer Garage an der Neuen Straße in Schöppenstedt. Ein Mitglied der FFW Schöppenstedt in seiner Freizeit sowie die Besatzung eines Rettungswagens wurden auf den Brand aufmerksam. Durch diese konnte eine schwer verletzte männliche Person aus der Garage geborgen werden, welche mittlerweile mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde. Das Feuer wurde durch die FFW Schöppenstedt sowie weitere alarmierte Ortswehren gelöscht. Durch das Feuer wurde die Garage selbst sowie ein darin befindlicher Pkw erheblich beschädigt. Zur Brandursache und genauen Schadenshöhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Neuer Straße in Schöppenstedt gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell