Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190222 - 210 Frankfurt-Kalbach: AirPods geraubt - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 14-jähriger Räuber, der am Mittwochnachmittag in der Nähe des Riedbergzentrums einem ebenfalls 14-jährigen Jungen die AirPods geraubt hat, konnte kurze Zeit später festgenommen werden.

Das Opfer war zuvor in einem dortigen Supermarkt und wurde hier bereits vom späteren Täter gesehen. Als der Junge das Zentrum verließ ging ihm der Täter auffällig hinterher. In einem angrenzenden Park näherte sich der Räuber dann seinem Opfer und forderte die Herausgabe seiner kabellosen Apple-Kopfhörer, anderenfalls werde der Täter den 14-Jährigen körperlich attackieren. Das Opfer händigte verängstigt die AirPods aus und lief nach Hause. Hier erzählte der Junge was ihm gerade passiert ist. Ein Freund der Eltern war zufällig zur gleichen Zeit in dem Supermarkt. Ihm fiel dort ein Junge auf, auf den die Personenbeschreibung passte. Also begab sich der Zeuge erneut ins Riedbergzentrum und erkannte den mutmaßlichen Räuber wieder. Er informierte die Polizei, die den 14-jährigen Verdächtigen und einen mutmaßlichen Mittäter vorübergehend festnahm. Der 14-Jährige gestand den soeben verübten Raub und darüber hinaus eine weitere gleichgelagerte Tat vom 31. Januar diesen Jahres.

Das Opfer bekam seine AirPods somit wieder zurück.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell