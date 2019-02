Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190222 - 209 Frankfurt-Preungesheim: Einladung zur Informationsveranstaltung der Frankfurter Polizei und des Ortsbeirates 10 zum Thema "Wirksamer Einbruchsschutz"

Frankfurt (ots)

(em) Die Frankfurter Polizei sowie der Ortsbeirat 10 informieren am Montag den 25. Februar 2019 zu der Thematik "Wirksamer Einbruchsschutz".

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen die Veranstaltung

am Montag, den 25. Februar 2019 von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Gundelandstraße 7 (im Gemeinschaftsraum des Vereins "Preungesheimer Ameisen")

zu besuchen. Polizeihauptkommissar Dirk Balzer der Polizeilichen Beratungsstelle wird rund um das Thema "Einbruchsschutz" Rede und Antwort stehen. Zudem werden der Schutzmann vor Ort des 12. Polizeireviers, Polizeioberkommissar Mirko Krag, sowie der Ortsvorsteher des Ortsbeirates 10, Herr Robert Lange, zugegen sein.

Die Frankfurter Polizei und der Ortsbeirat 10 freuen sich auf Ihr Kommen und viele interessante Gespräche mit Ihnen!

