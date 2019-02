Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190222 - 206 Frankfurt-Dornbusch: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 21. Februar 2019, gegen 16.20 Uhr, befand sich ein 14-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs in der Ladenburgstraße. Hier wurde er aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus mit den Worten "Handy her!", angesprochen. Unter Bedrohung mit einem Messer übergab der Geschädigte schließlich sein iPhone 7. Nachdem man ihm noch in den Bauch getreten hatte, entfernten sich die Täter. Zwischenzeitlich konnte einer der Beschuldigten, ein 15-jähriger Frankfurter festgenommen werden. Das Handy konnte nicht wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

