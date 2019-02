Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190221 - 204 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Diesel-Dieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Am frühen Mittwochmorgen nahmen Polizeibeamte einen Kraftstoffdieb in der Voltenseestraße fest.

Da bereits einige Male Diesel aus Lastwagen eines Firmengeländes in der Voltenseestraße abgezapft wurde, legten sich die Polizisten zur üblichen Tatzeit auf die Lauer. Tatsächlich kletterte gegen 04.30 Uhr ein Mann über das Tor und machte sich an den Tanks der Lastwagen zu schaffen. Bevor er mit zwei Kanistern voll mit Diesel das Gelände verlassen konnte, klickten die Handschellen.

Der 49-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell