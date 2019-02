Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190222 - 207 Frankfurt-Sachsenhausen: Weitere Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 26-jähriger Frankfurter befand sich am Donnerstag, den 21. Februar 2019, gegen 17.50 Uhr, zu Fuß unterwegs an der Ecke Bodenbacher Weg/Stresemannallee. Hier traten zwei Personen an ihn heran und forderten die Herausgabe des Geldes. Als der Geschädigte dies verneinte, erhielt er einen Schlag gegen den Hinterkopf. Mit einer Platzwunde ging er zu Boden. Schließlich entwendeten die Täter die von dem Geschädigten mitgeführte Plastiktüte, in der sich eine neuwertige Jacke im Wert von etwa 150 EUR befand. Bei der Tat erlitt der Geschädigte Verletzungen, die ambulant behandelt werden mussten.

Die Täter werden beschrieben als 170-175 cm groß und von dunkler Hautfarbe. Einer hatte eine Glatze, der andere nur wenige Haare. Helle Jeans, einer führte ein Messer mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell