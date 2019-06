FW-MG: Heimrauchmelder erkennt Brand

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Odenkirchen-West, 19.06.2019, 20:44 Uhr, Stapper Weg (ots)

Um 20:44 Uhr meldete ein Bewohner einer Wohnung auf dem Stapper Weg der Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf einen Brand und eine starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung. Der Einsatzbearbeiter der Leitstelle wies den Mann umgehend an seine Wohnung zu verlassen. Trotzdem atmete er giftigen Brandrauch ein, so dass er vorsorglich notärztlich untersucht wurde. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Ein vorgehender Trupp mit Pressluftatmern konnte den Brand mit einem C-Rohr löschen und somit eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Mittels Einsatz eines Hochleistungslüfters wurde das Gebäude entraucht und anschließend kontrolliert. Im Wohnzimmer hatten sich auf dem Boden liegende Gegenstände aus bislang unbekanntem Grund entzündet.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann André Weißhaupt

