Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.06.2019

Peine (ots)

Container brannte

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 21:20 Uhr, geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Altkleidercontainer in der Luisenstraße in Peine in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass lediglich der Container beschädigt wurde. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Polizeibeamten beleidigt und verletzt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, erhielt eine Streifenbesatzung einen Einsatz zu einer Ruhestörung in der Straße "Unter den Weiden" in Wendeburg. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere junge Erwachsene, welche wiederholt aufgefordert wurden, die Musik leiser zu stellen und sich auszuweisen. Die jungen Männern reagierten aggressiv gegenüber den Beamten, weigerten sich auszuweisen und beleidigten diese. Im weiteren Verlauf wurde einer der Beamten von einem 25- jährigen Peiner in den Bauch getreten und dadurch leicht verletzt. Zwei Personen wurden im Anschluss zur Wache transportiert. Durchgeführte Alkoholtest ergaben Werte von 1,76 Promille und 2,35 Promille. Gegen den 25- jährigen Peiner wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Straße "Stiegfeld" in Groß Ilsede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand abgestellten PKW und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge hatte gegen 02:30 Uhr einen Aufprall wahrgenommen und zwei Personen mit einem Roller wegfahren sehen. Ob die Personen mit dem Unfall in Zusammenhang stehen wird derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Rennradfahrer

Zwischen Klein Lafferde und Groß Lafferde ereignete sich am Sonntag, um 18:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 26- jähriger PKW-Fahrer aus Ilsede wollte einen langsam vor sich fahrenden PKW überholen. Als er zum Überholen ansetzt hatte, bemerkte er, dass sich vor dem langsam fahrenden PKW ein Rennradfahrer auf der Fahrbahn befand, welcher nach links auf den dortigen Radweg abbiegen wollte. Der Ilseder konnte einen Zusammenstoß zwischen seinem PKW und dem 56-jährigen Braunschweiger nicht mehr verhindern. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell