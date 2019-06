Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 24.06.2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Gartenlaube

In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 19:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Straße "Am Bache" in Wolfenbüttel ein, indem sie eine Eingangstür gewaltsam öffneten. In der Laube wurden einige Schubladen durch die Täter durchsucht, nach ersten Erkenntnissen aber nicht entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50 Euro.

PKW- Reifen zerstochen

Unbekannte Täter zerstachen drei Reifen eines PKW, welcher in der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 07:15 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro.

