Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.06.2019

Peine (ots)

Roller entwendet

Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 02:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Moltenkrug" in Peine gesichert abgestellten Roller, Explorer B 92. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Montag, um 17:55 Uhr, ereignete sich in der Vöhrumer Straße Ecke Hannoversche Heerstraße ein Verkehrsunfall. Ein 31- jähriger Peiner wartete mit seinem Motorrad verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden Ampelanlage, als ein 84- jähriger Peiner mit seinem PKW auf das Motorrad auffuhr. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, der PKW- Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

