Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 30 -jähriger Mann nach Diebstahl festgenommen

Papenburg (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es gestern Abend in einem Supermarkt am Deverweg gekommen.

Der Ladendetektiv beobachtete einen 30-jährigen Mann, wie er mehrere Beutel Tabak in seiner Kleidung versteckte und anschließend den Kassenbereich in Richtung Ausgang verließ. Als der Dieb angesprochen wurde, stieß er den Ladendetektiv sowie mehrere unbeteiligte Kunden zur Seite. Drei der Kunden wurden dabei leicht verletzt. Der Mann flüchtete weiter in Richtung des dortigen Schnellrestaurants. Dabei wurde er von dem Detektiv und einem Passanten verfolgt und konnte schlussendlich auch festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Der alkoholisierte Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

