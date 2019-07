Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch in Musiktheater

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es zu einem versuchten Einbruch in das Musiktheater in der Wilhelmstraße gekommen. Dabei misslang es den bislang unbekannten Tätern ein Metalltor zum Innenhof des Theaters aufzuhebeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

