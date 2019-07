POL-EL: Nordhorn - PKW-Scheibe eingeschlagen

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Nordhorn - PKW-Scheibe eingeschlagen

Nordhorn (ots)

Am Dienstagvormittag wurde zwischen 09:00-14:25 Uhr auf dem Parkplatz Neumarkt an der Seeuferstraße die Scheibe eines dort abgestellten VW Fox eingeschlagen. Die Täter stahlen eine Geldbörse, entwendeten die Ec-Karte und das Bargeld und warfen sie anschließend in die Vechte.

Der Schaden wird auf rund 250 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

