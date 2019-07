Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht vor Arztpraxis ***Zeugen gesucht***

Emmerichenhain (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr vor einer Arztpraxis in der Straße Westend 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Offensichtlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein Mercedes B Klasse am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

