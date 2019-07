Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Scharrel - Körperliche Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Am Montagabend, den 29. Juli 2019, gegen 19.50 Uhr kam es, nach vorangegangen gegenseitigen Provokationen im Straßenverkehr, auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Bundestraße 401 zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW eines 25-Jährigen aus Barßel und einem 37-jährigen Mercedesfahrer aus Friesoythe. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer in Richtung Scharrel (Saterland), wo es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Unfallbeteiligten auf der Fahrbahn der Kraftfahrtstraße kam. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachtes der Beleidigung, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung eingeleitet. In dieser Sache sucht die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) Zeugen des Geschehens.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 28. Juli 2019, 20.30 Uhr und Montag, 29. Juli 2019, 10.00 Uhr, kam es in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Touran, der dort geparkt war, und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 3000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es um 17.10 Uhr an der Kreuzung der Friesoyther Straße zur Overlaher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saterland wollte von der Straße Am Kirchplatz nach links auf die Friesoyther Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 44-jährigen Pkw-Fahrer aus Bösel, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 20-jährige Beifahrerin des Saterländers leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

