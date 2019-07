Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 29. Juli 2019, beschädigte mein bislang unbekannter Verursacher zwischen 08.00 und 14.45 Uhr einen schwarzen Audi A3, der ordnungsgemäß in der Straße Rosengärten geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern, der an der linken Fahrzeugseite entstanden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Aufbruch eines Opferstockes

Am Freitag, 26. Juli 2019, versuchte zwischen 09.00 und 12.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Opferstock einer Kirche in der Kirchhofstraße aufzubrechen. Es gelang dem Täter nicht, das Behältnis zu öffnen und Diebesgut zu erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Am Dienstag, 30. Juli 2019, kam es um 02.50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Mühlenstraße. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten mittels unbekannten Gegenständen eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Scheibe hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Anschließend flohen die beiden Täter fußläufig in Richtung Sevelter Straße/Eschstraße. Die Täter sollen dunkel gekleidet und etwa 180 bis 185 und 185 bis 190cm groß gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntag, 28. Juli 2019, 17.00 Uhr, und Montag, 29. Juli 2019, 19.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Haustür eines Wohnhauses an der Rostocker Straße aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 27. Juli 2019, kam es zwischen 16.00 und 21.00 Uhr im Keiberweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen BMW 4er, der auf einer Stellfläche vor einem Wohnhaus geparkt war und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1700 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es um 15.45 Uhr in der Körner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein sechs Jahre alter Junge bog mit seinem Fahrrad von der Straße Landwehr in einem so großen Bogen in die Körner Straße ab, dass er dort mit seinem Pkw eines 61-jährigen Cloppenburgers kollidierte. Dieser konnte trotz eingeleiteten Bremsvorganges einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. Juli 2019, kam es um 13.40 Uhr auf der Hesselnfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß mit einer Beregnungsbrücke zusammen und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

