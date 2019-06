Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Unfallflucht noch ein Auffahrunfall - Hilden - 1906064

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, dem 12.06.2019, gegen 14:00 Uhr, beabsichtigte eine 81-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem Pkw von der Hofstraße in Hilden nach links auf die Klotzstraße abzubiegen. Zu diesem Zweck ordnete sich die Seniorin auf der entsprechenden Linksabbiegerspur ein. Dabei übersah sie den Mercedes einer 61-jährigen Erkratherin, die dort mit ihrem Pkw an der rotlichtzeigenden Ampel wartete und prallte gegen das Heck des Mercedes. Durch den Zusammenstoß erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durfte. Der BMW wurde durch die Kollision so massiv beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens an den beiden Fahrzeugen auf ca. 10.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten im Heckbereich des BMW frische Unfallbeschädigungen und leiteten daraufhin weitere Ermittlungen ein. In Nähe der Wohnanschrift der 81-Jährigen Seniorin stellten die Beamten schließlich Beschädigungen an der Mauer einer Grundstückseinfahrt fest, die mit den Unfallspuren bzw. Beschädigungen des BMW übereinstimmten. Eine Regulierung des Schadens hatte die Frau nicht veranlasst. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin der Führerschein der 81-Jährigen beschlagnahmt. Gegen die Seniorin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell