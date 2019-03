Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Tabakwarengeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In ein Tabakwarengeschäft in einer Passage in N6 wurde in der Nacht auf Dienstag brachial eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen die gläserne Eingangstür des Geschäftes ein und gelangten so ins Innere. Sie nahmen mehrere Stangen an Zigaretten und losen Tabak an sich und ergriffen damit die Flucht. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde in der Passage noch eine Sitzgruppe beschädigt, sodass der Sachschaden sich insgesamt auf ca. 2.000 Euro beläuft. Als Tatzeit kommt Montag, 21:30 Uhr bis Dienstag, 7:30 Uhr, in Betracht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

