Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - 42-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Dissen (ots)

Ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Borgholzhausen wurde am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Rechenbergstraße schwer verletzt. Der Mann war gegen 18.25 Uhr mit einem Oldtimer-Cabrio in Richtung Melle unterwegs, als er am Ende einer Linkskurve ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf prallte er mit seinem Auto gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich, bevor das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Einem Ersthelfer gelang es den Oldtimer anzuheben, sodass sich der 42-Jährige aus dem Fahrzeug befreien konnte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

