Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Schwelm (ots)

Am Mittwochmittag beobachtete eine Angestellte eines Lebensmitteldiskounters an der Barmer Straße einen schwarzen Peugeot auf dem Kundenparkplatz. Sie sah, wie die Fahrerin des Fahrzeuges eine Mauer seitlich des Parkplatzes touchierte, sich den Schaden anschaute und sich in ihr Fahrzeug setzte. Als die Fahrerin durch den Filialleiter auf den Unfall angesprochen wurde, gab diese an dringend weg zu müssen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Auf dem Parkplatz konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass neben der Mauer auch der Mast einer Straßenlaterne und ein Poller beschädigt wurden. Die Fahrerin wurde an der Halteranschrift angetroffen. Die Streifenbesatzung stellte fest, dass die 57-jährige Frau aus Schwelm deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

