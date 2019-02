Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Durch Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Mittwochmittag fuhr ein 56-jähriger Siegener mit seinem Lkw DAF auf der Wittener Straße in Richtung Witten. In Höhe einer Kurve übersah er zu spät, dass die vor ihm fahrende 19-jährige Hattingerin ihren Hyundai verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 19-jährige verletzt sich hierbei leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell