Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- gefährliche Körperverletzung durch bislang unbekannte Täter/Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 28.Juli 2019, gegen 17.15 Uhr kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das 26-jährige Opfer hatte mit seinem PKW die Stormstraße befahren und wollte nach rechts in die Wilhelm-Busch-Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich querten zwei Fahrradfahrer den Weg des 26-jährigen, weswegen es zu einer Auseinandersetzung kam. Diese hatten die Wilhelm-Busch-Straße in Richtung Goethestraße befahren. Zunächst wurde der Autofahrer von den beiden Radfahrern beleidigt. Als dieser dann aus dem Auto stieg, griff einer der Radfahrer in seinen Fahrradkorb, entnahm dort ein mitgeführtes Panzerkettenschloss und schlug dies dem Autofahrer ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden fiel. Als das Opfer wieder aufstehen wollte, trat der Fahrradfahrer mit Fuß gegen dessen Kehlkopf. Der zweite Fahrradfahrer versuchte den Täter zu beruhigen. Anschließend flüchteten beide Personen in Richtung Goethestraße. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die flüchtigen Radfahrer werden wie folgt beschrieben: 16 bis 18 Jahre alt, südländisches Aussehen. Eine Person hat ein Muttermal auf der Stirn. Beide Personen trugen zur Tatzeit schwarze Basecaps. Das Fahrrad des Angreifers war vorne und hinten mit einem Fahrradkorb ausgestattet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) in Verbindung zu setzen.

