Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere BMW aufgebrochen

Am 29. Juli 2019 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 05.55 Uhr zum wiederholten Mal auf dem Betriebshof eines Autohauses an der Nicolaus-Otto-Straße BMW auf. Aus den vier angegangenen Fahrzeugen wurden diverse Teile ausgebaut und entwendet. Insgesamt entstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cappeln - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 29. Juli 2019 befuhr eine 23-jährige Cloppenburgerin gegen 06.51 Uhr mit ihrem BMW die Bakumer Straße in Richtung Vechta. Ein 56-jähriger Vechtaer fuhr zeitgleich mit seinem Passat Kombi in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve kam die 23-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen die linke Fahrzeugseite des VW. Anschließend kam die 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und ein einem Straßengraben zum Stillstand. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

