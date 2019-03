Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbruch in "Jack-Wolfskin-Store"

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 27.03.2019, gegen 03.35 Uhr, wurde die Polizeidienststelle am Amalie-Thomas-Platz über eine Alarmauslösung in der Nienburger Leinstraße informiert. Nichteinmal 4 Minuten nach der Auslösung des Einbruchalarms traf der erste Funkstreifenwagen am Tatort ein und fand einen Einbruch in den dortigen "Jack-Wolfskin-Store" bestätigt. Nach einem Hinweis eines Bewohners der Georgstraße, der zwei Personen aus dem Geschäft laufen sah, wurde mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen nach diesen Verdächtigen gefahndet, leider vergebens. Die vermutlichen Täter hatten zuvor die gläserne Eingangstür mittels eines Gullideckels eingeworfen und beim Betreten des Geschäftes den Alarm ausgelöst. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten die Täter nur wenig Zeit, Kleidung zu entwenden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Hinweise auf verdächtige Personen sowie sonstige Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell