Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hecke durch Feuer beschädigt

Hespe (ots)

(PP) Am gestrigen Abend wurden Bewohner eines Einfamilienhauses der Straße In den Kämpen in Hespe gegen 19:30 Uhr durch einen Autofahrer auf ihre brennende Gartenhecke aufmerksam gemacht. Der Brand, der sich auf eine geschätzte Länge von 7-8 m erstreckte, konnte durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die zum o.a. Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Telefonnr. 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell