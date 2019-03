Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup- Aufbruch eines Fahrkartenautomaten

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 27.03.2019, gegen 05.00 Uhr, erhielt die Polizei in Hoya den Hinweis auf einen aufgebrochenen Fahrkartenautomaten am Bahnhof von Eystrup. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der unter dem Vordach des Bahnhofes installierte Fahrkartenautomat an der Vorderseite aufgerissen war und ein Teil des Innenlebens einige Meter entfernt auf der Straße lag. Hierbei handelte es sich vermutlich um den Fahrkartendrucker. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Wietzen einen Ford Transit entwendet, waren mit dem Fahrzeug nach Eystrup gefahren und hatten hier, unter Zuhilfenahme des Ford und möglicherweise eines Seils, den Automaten aufgerissen. Das von den Dieben genutzte Fahrzeug ließen sie am Tatort zurück. Nach ersten Schätzungen ist bei der Tat ein Schaden von ca. 15.000 EUR entstanden. Ob die Täter Geld erbeuteten, steht zurzeit noch nicht mit Sicherheit fest. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn befindet sich grundsätzlich nur eine relativ geringe Bargeldsumme in den Fahrkartenautomaten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Hoya unter 04251/934640 entgegen.

