Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Brand eines Stoppelfeldes

Am Freitag, 26. Juli 2019, 23.53 Uhr, geriet in Bakum, In den Riehen, auf einem Stoppelfeld eine Fläche von etwa zehn Mal vierzig Metern in Brand. Auslöser für den Brand war offensichtlich ein heiß gelaufener Mähdrescher. Am Mähdrescher entstand leichter Sachschaden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Bakum gelöscht werden.

Bakum - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 26. Juli 2019, 19.15 Uhr, bis Samstag, 27. Juli 2019, 09.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Bakum, Kurfürstendamm, in ein Einfamilienhaus einbrechen. Hierzu drückten sie gewaltsam einen Rollladen hoch. Das Gebäude wurde jedoch nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Zeit von Samstag, 27. Juli 2019, 18.15 Uhr, bis Sonntag, 28. Juli 2019, 13.30 Uhr, traten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, gegen die Schiebetür eines Textildiscounters, wodurch sich die rechte Seite der Tür aus der Verankerung löste. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Flächenbrand

Am Sonntag, 28. Juli 2019, 20.40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vechta, Neustadt, direkt neben einem Feldweg eine Fläche von etwa 12 Quadratmetern im Unterholz eines Waldstücks in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden, die mit 30 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden.

Damme - E-Bike entwendet

Am 28. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr ein E-Bike (KTM), welches an der Schützenstraße auf dem Gelände der dortigen Schule abgestellt war. An dem Fahrrad befand sich außerdem eine Tasche mit diversem Inhalt. Diese wurde ebenfalls entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Eine 68-jährige Fahrradfahrerin aus Damme wurde am Samstag, 27. Juli 2019, 11.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer aus Osnabrück hatte sie auf dem Radweg entlang der bevorrechtigten Hunteburger Straße übersehen, als er von der Straße Alte Schmiede aufbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen nicht vor.

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Scheune

Am Samstag, 27. Juli 2019, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.46 Uhr eine etwa 400 Quadratmeter große Scheune an der Straße Hörsten in Brand. In der Scheune befanden sich 280 Quaderballen aus Stroh. Auf dem Dach befand sich eine Photovoltaikanlage. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Vörden, Neuenkirchen, Damme und Borringhausen konnte der Brand gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stall mit 85 Bullen verhindert werden konnte. Der Schaden beträgt etwa 200.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 28. Juli 2019 befuhr ein 27-jähriger Hannoveraner gegen 11.50 Uhr mit seinem Pkw die Straße Zur Lieth, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

