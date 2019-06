Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, zwischen 10:15 Uhr und 10:40 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kirchstraße ein. Das Objekt wurde durchsucht, über die Beute liegen keine Informationen vor. Die Täter flüchteten unerkannt. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell