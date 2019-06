Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Tragischer Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, meldeten Anwohner der Berghauser Straße einen verunfallten Lkw. Der Lkw soll nach links von der Fahrbahn der Berghauser Straße abgekommen sein. Eine schnell eingetroffene Polizeistreife fand den bewusstlosen Fahrer in der Fahrerkabine des Tankwagens. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 77-jährige Fahrer aus Engelskirchen noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen war ein internistischer Notfall der Auslöser dafür, dass der Fahrer von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und an einer Scheune zum Stillstand kam.

