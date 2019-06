Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Schwelmer nach Fahrfehler verletzt

Schwelm (ots)

Am Mittwochmittag fuhr eine 30-jährige Schwelmerin mit ihrem VW auf der Viktoriastraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung musste sie verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel halten. Vor ihr stand der Ford Transit eines 52-jährigen Schwelmers. Durch einen Fahrfehler beim Anfahren, machte ihr Pkw einen Satz nach vorne und stieß gegen den Transit. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 52-jährige Schwelmer leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er aber nicht.

