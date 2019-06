Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 86-Jährige wurde während sie schlief bestohlen

Wetter (ots)

Unbekannte brachen in die Wohnung einer 86-jährigen Wetteranerin ein, während sie schlief. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür der Seniorin auf, die in einem Mehrfamilienhaus an der Wolfgang-Reuter-Straße wohnt. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Als Beute erlangten sie die Geldbörse der Dame, in der sich Bargeld befand. Die 86-Jährige schlief während der Tat in ihrem Schlafzimmer und bemerkte den Einbruch erst Freitagmorgen.

