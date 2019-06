Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zusammenstoß auf der Wittener Straße

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 63-jähriger Dortmunder mit seinem Ford Focus auf der Wittener Straße in Richtung Asbecker Straße. Nach ersten Erkenntnissen geriet er von seiner Fahrspur nach links auf die Spur des Gegenverkehrs. Hier stieß er mit dem VW eines entgegenkommenden 53-jährigen Ennepetalers frontal zusammen. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, der Ennepetaler wurde leicht verletzt. Sie wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell