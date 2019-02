Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marienring/Moltkestraße, 13.2.19, 8.30 Uhr Verkehrsunfall

Landau (ots)

Am 13.2.19, gegen 8.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Marienring/Moltkestraße in Landau ein Verkehrsunfall. Eine im Linksabbiegevorgang befindliche 26-jährige Pkw-Fahrerin nahm einem entgegenkommenden 59-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden ca. 2500.--EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell