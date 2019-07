Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - THC im Blut: Fahrer verursacht Unfall

Leichlingen (ots)

Am vergangenen Mittwochnachmittag (24.07.) verursachte ein 19-jähriger Leichlinger auf einem Parkplatz in der Straße Im Brückerfeld einen Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss. Zwischen den Beteiligten kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung.

Beim dem Versuch, rückwärts in eine Parklücke zu gelangen, touchierte ein junger Mann mit seinem Nissan Micra gegen 15:15 Uhr einen Mercedes C180. Der 51-jährige Mercedes-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt wartend in seinem Wagen und stieg aus, um Fotos vom entstandenen Schaden zu machen. Damit war der Unfallverursacher jedoch nicht einverstanden. Er beschwerte sich lautstark und versuchte zeitgleich, die Kratzer an seinem Auto wegzuwischen. Der 51-Jährige stellte sich vor den PKW des jungen Mannes und forderte ihn auf, das wegwischen zu unterlassen. Daraufhin soll der Unfallverursacher den Geschädigten mit den Worten "Ich stech dich ab" weggeschubst haben.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 19-Jährige zunehmend nervös und willigte einem Drogentest erst nach Rücksprache mit seinem Anwalt ein. Der Test fiel positiv auf THC aus, sodass der Beschuldigte zwecks Blutprobenentnahme auf die Wache nach Burscheid gebracht wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.

Der an beiden PKWs entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.(ma)

