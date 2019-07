Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fundsache führt die Polizei zu einem mutmaßlichen Drogendealer

Bergisch Gladbach/Köln (ots)

Am Mittwochabend (24.07.) ist auf der Polizeiwache Bergisch Gladbach durch einen aufmerksamen Bürger eine Fundsache abgegeben worden. Es handelte sich dabei um eine Bauchtasche. Als die Beamten die Bauchtasche öffneten, staunten sie nicht schlecht. In ihr befanden sich diverse Betäubungsmittel in Pulver-, Pillen- und Tablettenform, die teilweise bereits zum Verkauf abgepackt waren.

Aufgrund des aufgefundenen Inhalts wäre die Ermittlung des Eigentümers der Tasche sicherlich keine leichte Sache gewesen. Allerdings hatte der Verlierer der Sache nicht nur seine Betäubungsmittel in der Bauchtasche aufbewahrt, sondern zum Glück der Polizeibeamten auch noch seinen Personalausweis.

Den 30-jährigen Kölner erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. (ct)

