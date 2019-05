Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mini-Bagger von einer Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht von Freitag (03.05.) auf Samstag wurde von einer Baustelle an der K45 zwischen den Ortschaften Sassenhausen und Weidenhausen ein orangefarbener Mini-Bagger der Marke Hitachi und eine separate Baggerschaufel gestohlen. Die noch unbekannten Täter verluden die Baumaschine und die Schaufel auf einen geeigneten Transporter. Beim Abtransport beschädigten die Diebe ein bereits verlegtes Glasfaserkabel. Der Bagger hat einen Wert von circa 62.000 Euro. An dem Glasfaserkabel entstand ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro. Hinweise auf Personen, die sich in der Nacht an der Baustelle aufgehalten haben oder auf Fahrzeuge, nimmt die Polizei in Bad Berleburg entgegen.

