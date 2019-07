Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Ein 66-jähriger Bonner ist am Mittwochnachmittag (24.07.) auf der B51 im Bereich Neuenhöhe schwer verletzt worden.

Eine 26-jährige Remscheiderin wollte um kurz nach 14:00 Uhr von einem Parkplatz aus nach links auf die B51 in Richtung Bergisch Born abbiegen. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Bergisch Born ließ ein Autofahrer eine Lücke und gleichzeitig wollte ein Auto von Bergisch Born kommend nach rechts auf den Parkplatz abbiegen.

Die junge Frau nutzte die entstandene Lücke und fuhr an. Dabei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer, der genau in diesem Moment an dem Rechtsabbieger links vorbeifuhr.

Bei der Kollision stürzte der 66-Jährige mit seiner Honda. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Honda wurde abgeschleppt. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell