Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am 19.07.2019 kam es gegen 07:30 Uhr in Lünebach auf der L 12 in Höhe der Baustelle, bei der Einmündung nach Lierfeld, zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen. Ein PKW bog aus der Einmündung Lierfeld nach rechts in Fahrtrichtung Pronsfeld ab und dabei touchierte ein dunkler Geländewagen mit Viehanhänger die linke Front des abbiegenden PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Geländewagens vom Unfallort. Die Fahrerin des PKW meldete den Unfall bei der Polizei.

Zeugen die den Vorfall gesehen haben und Angaben zu dem Fahrer des Geländewagens, der in Richtung Waxweiler fuhr, machen können, insbesondere der Fahrer des Geländewagens selbst, werden gebeten sich unter der Tel.: 06551/9420 mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

