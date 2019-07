Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl in Prüm

Prüm (ots)

Am letzten Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, dem 13.07.2019, 17.00 h bis Montag, dem 15.07.2019, 08.30 h, wurden von einem im Kreuzerweg in Prüm an der Straße abgestellten silberfarbenen Opel Zafira beide amtlichen Kennzeichen entwendet, indem sie aus den Schablonen gerissen wurden.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. Nr. 06551/9420 bzw. pipruem@polizei.rlp.de entgegengenommen.

