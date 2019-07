Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Lagerhalle

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Firmengebäude, der am Wochenende, vom 27.06.2019 bis 01.07.2019, an der Silberstraße stattgefunden hat.

Zwischen Donnerstagmittag, 14:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Inneren einer Lagerhalle. Das Firmengelände befindet sich am Ende der Stichstraße. Dort entwendeten sie eine Motorsäge, einen Freischneider, einen Benzinkanister, eine Kabeltrommel und eine Astschere. Um das Diebesgut transportieren zu können, nutzten sie vermutlich ein Fahrzeug.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

