POL-DN: Zeugen gesucht: BMW gestohlen

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen BMW gestohlen, der am Fahrbahnrand der Binsfelder Straße abgestellt war.

In der Zeit zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 08:10 Uhr, öffneten Diebe den Wagen auf bisher unbekannte Weise und entwendeten ihn. Beide Originalschlüssel fanden sich noch im Besitz des Geschädigten. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW M240i xDrive, an dem zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-LT240 angebracht war. Der Pkw ist mit einem Keyless Komfortsystem ausgestattet. Bei Fahrzeugen, die über dieses System verfügen, gibt die Polizei folgende Tipps: Deponieren Sie ihre Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Wohn- oder Haustür und erfragen Sie beim Hersteller ihres Pkw, ob das Keyless Komfortsystem zeitweise aus- und wieder eingeschaltet werden kann.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Binsfelder Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

