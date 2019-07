Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich; Karrstraße (ots)

Bereits am 17.07.2019, gegen 19:10 Uhr, kam es in der Innenstadt innerhalb weniger Sekunden zu einer Serie von Beschädigungen durch den Fahrzeugführer eines Ford Kastenwagens. Dieser rangierte zunächst gegen einen Laternenmast und wurde durch diesen Anstoß zusätzlich gegen eine Hauswand abgewiesen. Damit noch nicht genug. Bei der Weiterfahrt streifte er die Fassade der nahegelegenen Kirche. Schlussendlich, bei der unbeirrten Weiterfahrt, geriet er auch noch an einen Metallträger eines ansässigen Studios. Durch all diese Kollisionen beschädigte der Fahrzeugführer den geführten Firmenwagen rundherum, sogar die Seitenscheibe zerbarst aufgrund der Heftigkeit der Anstöße. Er entzog sich letztlich der Unfallaufnahme und ließ hohen Fremdschaden zurück. Glücklicherweise konnte eine Zeugin das Kennzeichen ablesen und übermitteln, so dass an der Halteranschrift der Beschuldigte überführt werden konnte. Es handelte sich um einen 47-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus dem Bereich Monzelfeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dessen Führerschein beschlagnahmt.

